В НОТУ объяснили свой отказ Максиму Ткачуку в участии в детском "Евровидении". Фото: Facebook

Члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) прокомментировали "Стране" решение отказать в участии в нацотборе на детское "Евровидение" 12-летнему Максиму Ткачуку, которого еще в марте затравили националисты за исполнение советской военной песни "Смуглянка".

Лаврентий Малазония

Лаврентий Малазония, фото tv.suspilne.media

"Отказ в регистрации на Нацотбор к участию в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020" 12-летнему школьнику из Волыни Максиму Ткачуку выглядит довольно-таки дико. Крайне дико! Если проводить параллели с "совком", то  мальчика сделали "отказником". Тогда тоже ссылались на закон. И это решение точно так же пахнет "совком". Да, разные истории, но параллели вполне логичные.

Абсолютно не уверен, что какое-то заявление (если оно еще будет) набсовета НСТУ что-то изменит. Но оно должно быть. И абсолютно точно уверен, что нужно исправить эту ситуацию и Максим должен быть допущен к конкурсу. И еще что удивляет - я не слышу возмущения этой дикостью тех, кто всегда за толерантность, гендерное равноправие и общечеловеческие ценности. А должен был бы наверное услышать".

Светлана Остапа:

Светлана Остапа, фото tv.suspilne.media

"НОТУ должна было разместить разъяснение, почему они сняли. Это не наши полномочия и я вообще сейчас в отпуске".

Алексей Паныч отказался комментировать ситуацию.

Алексей Паныч, фото tv.suspilne.media

"Спасибо. Неинтересно. Никак не отношусь... Даже не цитируйте меня, комментария не будет. Ну так вот. Не до того мне сейчас. Не ставьте мне провокационных вопросов и не записывайте мои ответы. Я вам ничего не ответил. Хотите, чтобы я просто положил трубку или вежливо попрощаемся? Всего хорошего. Комментария на будет".

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