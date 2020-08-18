Члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) прокомментировали "Стране" решение отказать в участии в нацотборе на детское "Евровидение" 12-летнему Максиму Ткачуку, которого еще в марте затравили националисты за исполнение советской военной песни "Смуглянка".

Лаврентий Малазония

"Отказ в регистрации на Нацотбор к участию в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020" 12-летнему школьнику из Волыни Максиму Ткачуку выглядит довольно-таки дико. Крайне дико! Если проводить параллели с "совком", то мальчика сделали "отказником". Тогда тоже ссылались на закон. И это решение точно так же пахнет "совком". Да, разные истории, но параллели вполне логичные.

Абсолютно не уверен, что какое-то заявление (если оно еще будет) набсовета НСТУ что-то изменит. Но оно должно быть. И абсолютно точно уверен, что нужно исправить эту ситуацию и Максим должен быть допущен к конкурсу. И еще что удивляет - я не слышу возмущения этой дикостью тех, кто всегда за толерантность, гендерное равноправие и общечеловеческие ценности. А должен был бы наверное услышать".

Светлана Остапа:

"НОТУ должна было разместить разъяснение, почему они сняли. Это не наши полномочия и я вообще сейчас в отпуске".

Алексей Паныч отказался комментировать ситуацию.

"Спасибо. Неинтересно. Никак не отношусь... Даже не цитируйте меня, комментария не будет. Ну так вот. Не до того мне сейчас. Не ставьте мне провокационных вопросов и не записывайте мои ответы. Я вам ничего не ответил. Хотите, чтобы я просто положил трубку или вежливо попрощаемся? Всего хорошего. Комментария на будет".