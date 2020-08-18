Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, вдова Сергея Захарова, его брат и младший сын Валерий заявили в суде свой иск о компенсации морального вреда на сумму в один рубль (менее 40 украинских копеек - Ред.). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Заявляя иск в такой сумме, мы хотим подчеркнуть этим наше право законного и обоснованного наказания подсудимому Ефремову М.О., не принимая "кровавых денег" от человека, погубившего нашего отца, мужа и брата", - говорится в тексте иска.

Напомним, что неделю назад стало известно, что старший сын Сергея Захарова, погибшего в спровоцированном нетрезвым Михаилом Ефремовым ДТП в центре Москвы, требует от артиста компенсации в 6,5 миллионов рублей (почти 90 тысяч долларов США или 2,5 млн грн).

Также мы сообщали, что вдова погибшего в ДТП с Ефремовым назвала артиста убийцей.