Сборная Украины встретится с командой Испании на выездном поединке в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Отметим, что стадион Альфредо ди Стефано является тренировочной базой мадридского "Реала". На нем проводит домашние матчи клуб Реал Мадрид Кастилья, который выступает в Сегунде В. Стадион вмещает 6000 зрителей.

Напомним, матч в рамках Лиги Наций пройдет шестого сентября в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграет с Польшей контрольный поединок в ноябре.

Также мы писали, УЕФА утвердил новый календарь для сборной Украины в Лиге наций.

До этого главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает достижением тот факт, что команда попала в "группу смерти" Лиги наций.