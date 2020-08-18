Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида", который получил приз на Венецианском фестивале, отобрали в длинный список премии Европейской киноакадемии.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино, во вторник, 18 августа.

"Созданный при поддержке Госкино фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича отобран в длинный список премии Европейской киноакадемии", - говорится в сообщениию

"Попадание в шорт-лист или номинации на премию Европейской киноакадемии даст нам возможность еще раз напомнить всему миру о хрупком мире, в котором мы все живем. О том, что, остановив агрессора сегодня, завтра может не наступить", - прокомментировал режиссер, автор сценария, оператор и продюсер фильма Валентин Васянович.

Фильм "Атлантида" рассказывает о будущей победе Украины над Россией. События ленты происходят в 2025-м году. С момента окончания войны прошел год. Территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.



Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители - бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки проходили в Мариуполе и Киеве.

Отметим, что Кинопремия European Film Awards присуждается с 1988 года и является европейским аналогом "Оскара". В этом году в лонг-листе премии 32 претендента. Финальный список номинантов объявят 7 ноября - через два дня после украинской премьеры "Атлантиды", которая выйдет в национальный прокат 5 ноября.

33 церемония вручения премии Европейской киноакадемии состоится 12 декабря в Рейкьявике.

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