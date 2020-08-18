Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, опубликовала в соцсети провокационный снимок, на котором стоит на лугу полностью обнаженная, а интимные места прикрывают колоски. По ее словам, это один из способов почувствовать особое единение с природой.

Фото в Instagram, на котором артистка приняла изящную позу, продемонстрировав округлые формы со спины, за несколько минут набрало свыше 21 тысячу лайков.

В описании к снимку NK поделилась с подписчиками особенностями летнего "единения с природой".

"Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой. Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем. У меня есть традиция - каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас. Только я и природа, и ничто - ни одежда, ни мысли, ни окружающие - не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений

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Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом. Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает", - написала певица.

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По ее убеждению, в такие дни, она чувствует, что к ней приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли, а также открывается особое озарение.

Как сообщала "Страна", супруг Каменских Алексей Потапенко в одном из интервью поделился, что секс у пары случался в самых неожиданных местах – в самолете, автобусе, ресторане, гримерке. "Это она вызывает у меня такие чувства, и я не могу остановиться", - сказал Потап.

Ранее мы писали, как Каменских станцевала, прикрывшись двумя подушками.