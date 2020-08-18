Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси, которая сложилась после президентских выборов.

Об этом он написал в Twitter.

"Я только что обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Путиным", - сообщил Шарль Мишель. По его словам, "только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси".

Напомним, сегодня, 18 августа российский лидер поговорил на эту же тему с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе телефонного разговора она заявила, что белорусские власти должны отказаться от насилия, выпустить политических заключенных, в также приступить к диалогу с оппозицией.

Позже о ситуации в Беларуси Путин поговорил и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны заявили о недопустимости вмешательства в дела республики.