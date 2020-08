В одной из серий мультсериала "Южный Парк" 2012 года пользователи соцсетей обнаружили "предсказание" нынешних протестов в Беларуси.

На эпизод обратил внимание Телеграм-канал "Бесспорно"

Так, в 13 эпизоде 16 сезона "Браслет для аплодисментов" (A Scause For Applause) белорусские фермеры отказываются отдавать свои земли, после чего к конфликт вмешался Иисус. Но и ему не удаётся предотвратить печальный исход.

В серии персонажи узнают, что Иисус, по-видимому, употреблял наркотики, разочаровываются в христианстве и избавляются от браслетиков с надписью "Что бы сделал Иисус?".

В результате один из главных героев Стэн Марш вместе с Иисусом решают переключить внимание людей на бедственное положение фермеров Беларуси. Аксессуар в итоге становится символом сопротивления местных жителей, не желающих лишаться своих земель в угоду правительству. А к концу серии Иисус появляется на телевидении, чтобы рассказать о своей кампании в защиту белорусов.

"Это очень сложные времена, и эти фермеры буквально сражаются за свои жизни. Я здесь, чтобы сделать всё, что в моих силах. […] Я поговорил со здешним правительством, я поговорил с фермерами, и я думаю, что мы почти всё уладили", - сказал он.

В это время на заднем плане видны группы белорусов, напротив которых выстроилась военная техника. Сразу же после слов Иисуса о том, что проблема близка к разрешению, с танков по мирным людям начинает вестись стрельба.

Религиозный персонаж не замечает, что людей позади него убили, и продолжает свою речь (при этом произнося "Беларусь" с неправильным ударением) о том, как белорусы нуждаются в его помощи.

"Так вы думаете, что сделали что-то, чтобы не допустить эскалации конфликта, верно?" — спрашивает Иисуса ведущий.

"Я лишь делаю, что всегда делал. Люди хотят знать, чем я занят (игра слов, "What am I on" также можно перевести как "Что я употребляю" — Ред.). Я на ферме в Беларуси, надрываю свой зад. А где вы?", — отвечает Иисус.

Телеведущий следом сообщает Иисусу, что все местные жители мертвы. Герой реагирует на это удивлением и ругательством, чем отрывок и заканчивается. Версия на английском языке доступна на YouTube.

Канал "Бесспорно" также опубликовал ролик с русским переводом.

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения выборов в Беларуси. Акции сопровождались жестокими столкновениями протестующих с силовиками. Тысячи жителе страны митингуют уже десятый день.

Отметим, что власти Беларуси говорят о двух погибших во время протестов, оданко правозащитники сообщают о пятерых смертях.