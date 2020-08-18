В Пресненском суде Москвы сегодня продолжилось слушание дела о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, прерванное 11 августа по состоянию здоровья артиста.

56-летний Михаил Ефремов прибыл на заседание суда в бейсболке с надписью Non grata (нежелательная персона). Ожидается, что во вторник суд допросит подсудимого, пишут российские СМИ.

В первой части заседания судом была допрошена Маргарита Захарова, официальная вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова. Отвечая на вопрос адвоката одной из сторон о ее отношении к подсудимому, женщина назвала Ефремова убийцей и попросила суд назначить ему справедливое наказание, в соответствии с уголовным кодексом.

"Какое отношение к Ефремову? Это убийца", - сказала она суду.

По словам Захаровой, она не получила извинений от актера. А в день похорон от Михаила Ефремова приезжали молодые люди и предлагали деньги со словами "домик прикупите".

Женщина также рассказала, что накануне аварии она потеряла мать, которая скончалась от онкологии.

"Вслед за матерью умирает муж. Это больно, это страшно", добавила признаная судом потерпевшей Маргарита Захарова.

Напомним, последние годы Сергей Захаров, ставший жертвой ДТП с Ефремовим, жил со своей неофициальной женой Ириной, с которой у них был совместный сын Валерий, ставший также потерпевшим по делу. А вот сама гражданская жена такого статуса добиться не смогла, также как и мать погибшего.

Напомним, потерпевшими также были признаны брат покойного, его официальная жена и старший сын.