Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что протесты, которые начались в Беларуси после выборов, финансируются западными государствами. Между тем, другим странам, по его мнению, необходимо сначала обратить внимание на свои проблемы: в частности, на вопросы "желтых жилетов" во Франкции, протесты против изоляции в Германии и беспорядки в США.

Об этом сообщает "БелТА".

"Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - сказал Александр Лукашенко.

Также президент Беларуси прокомментировал заседание членов Европейского совета, созванное на 19 августа главой Европейского совета Шарлем Мишелем для обсуждение ситуации в республике. По мнению Лукашенко, им стоит вносить повестку дня ситуацию в своих странах.

"Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы"", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что уже потом, после рассмотрения своих вопросов, шестым или седьмым пунктом можно было бы внести в повестку и вопрос по Беларуси.

"Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее... Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", - сказал Лукашенко.

Напомним, 18 августа, на 10-й день протестов, в Беларуси возобновились акции оппозиции и прошли митинги в поддержку Лукашенко.

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