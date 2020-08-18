В немецком городе Ор-Еркеншвик две футбольные команды провели матч полностью обнаженными, выступая против коммерциализации этого вида спорта. Футболисты отличали игроков своей команды по цвету гетр, а номера игроков были нарисованы краской на их спинах.

Об этом сообщает DW.

Игру организовал художник Геррит Старчевский на стадионе Штимберг на северной окраине промышленного Рурского района Германии. При этом трибуны стадиона были абсолютно пустыми.

"Футбольная система больна, поэтому мы все раздеваемся", - сказал 34-летний Старчевский спортивном журнала 11Freunde перед матчем. "Этим обнажением я также подаю пример многообразия и естественности. Мы против зависимости и влияния социальных сетей и ложных идеалов красоты", – добавил он.

Скриншот: instagram.com/bbcnews

Фото: facebook.com/pottoriginale

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