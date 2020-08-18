Власти Польши начали принимать первых политических беженцев с территории Беларуси, а также открыла путь для тех, кто чувствует себя в опасности из-за своих политических убеждений.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач в эфире "RMF FM".

Как он сказал, в международном праве существует такая вещь как гуманитарная виза, а также предоставление убежища. "Но мы в то же время попросили наших консулов и пограничников о скорейшей выдаче виз в ситуации политической угрозы", - сказал Пшидач.

"Есть разного рода просьбы, пока единичные, просьбы о пересечении границы без соответствующих документов. Мы такую тропу для тех, кто по политическим причинам убегает из своей страны, открыли, и она открыта для всех, кто чувствует угрозу" - пояснил заместитель минстра.

Также он подчеркнул, что это не является поощрением для выезда из Беларуси, а только гарантией на случай проблем.

"Есть случаи, когда в последние дни лица просили о такой поддержке со стороны польского государства и такую поддержку получили", - сказал Пшидач, отвечая на вопрос, кто воспользовался правом на политическое убежище в Польше.

Напомним, на прошлой неделе Сейм Польши принял резолюцию с осуждением насилия в отношении мирных демонстрантов в Беларуси и призывом к правительству рассмотреть возможность ускоренного приема беженцев из этой страны.

Сегодня в Польше призвали Евросоюз стать альтернативой России для Беларуси.