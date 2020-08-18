Президет Франции Эммануэль Макрон и глава РФ Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Беларуси. Беседа состоялась во вторник, 18 августа, по инициативе французской стороны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", - говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями относительно ливийского кризиса, а также договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее "Страна" писала о том, что Меркель в разговоре с Путиным призвала власти Беларуси немедленно выпустить задержанных протестующих.

Также мы сообщали, что Путин и Лукашенко по телефону договорились решить "в духе взаимопонимания" ситуацию с задержанными россиянами.