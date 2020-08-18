В больнице Херсона - вспышка коронавируса. Заразились десятки медиков и пациентов
В Херсонской городской клинической больнице им. Лучанского - вспышка коронавируса. Заражены 30 человек, среди них - медики, пациенты и лица, контактировавшие с инфицированными.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.
Губернатор области Юрий Гусев попросил завершить служебное расследование инцидента до конца недели.
"У меня просьба ускорить расследование и сделать выводы из этого события, чтобы в будущем исключить подобные ситуации в других учреждениях. Поэтому жду предложений по результатам этого расследования до конца недели", - сказал Гусев.
На сегодня в больнице выявлено 30 случаев инфицирования коронавируса, заражены:
- 18 медицинских работников;
- 1 работник больницы, который не является медработником;
- 5 пациентов, находящихся в больнице на лечении;
- 6 человек, которые контактировали с инфицированными.
10 человек из перечисленных лиц находятся в областной инфекционной больнице, среди них 8 медиков. Двое инфицированных - в состоянии средней тяжести, 20 человек наблюдаются дома. Трое больных, переведенных из больницы им. А.С. Лучанского, умерли.
Отметим, что после выявления вспышки коронавируса в больнице там с 5 по 18 августа прекратили выписку и прием взрослых и детей планового и неотложного порядка.
Напомним, недавно в Запорожском медуниверситете выявили вспышку коронавируса.
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