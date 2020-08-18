В Херсонской городской клинической больнице им. Лучанского - вспышка коронавируса. Заражены 30 человек, среди них - медики, пациенты и лица, контактировавшие с инфицированными.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

Губернатор области Юрий Гусев попросил завершить служебное расследование инцидента до конца недели.

"У меня просьба ускорить расследование и сделать выводы из этого события, чтобы в будущем исключить подобные ситуации в других учреждениях. Поэтому жду предложений по результатам этого расследования до конца недели", - сказал Гусев.

На сегодня в больнице выявлено 30 случаев инфицирования коронавируса, заражены:

18 медицинских работников;

1 работник больницы, который не является медработником;

5 пациентов, находящихся в больнице на лечении;

6 человек, которые контактировали с инфицированными.

10 человек из перечисленных лиц находятся в областной инфекционной больнице, среди них 8 медиков. Двое инфицированных - в состоянии средней тяжести, 20 человек наблюдаются дома. Трое больных, переведенных из больницы им. А.С. Лучанского, умерли.

Отметим, что после выявления вспышки коронавируса в больнице там с 5 по 18 августа прекратили выписку и прием взрослых и детей планового и неотложного порядка.

Напомним, недавно в Запорожском медуниверситете выявили вспышку коронавируса.

Также мы писали о том, что в прокуратуре Харьковской области выявили вспышку коронавируса.