Стало известно о смерти еще одного участника протестов в Минске. Жертвой оказался 19-летний парень, которого сбила машина, в воскресенье, 16 августа.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси в Telegram-канале.

"16 августа около 03:20 ночи на Партизанском проспекте водитель "Рено" совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

В МВД Белоруссии отметили, что пешеход был замечен водителями и его предупредили об опасности и попросили перейти с дороги на тротуар, однако он оставил предупреждения без внимания и попал под колеса автомобиля.

По данным МВД, парень "являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни".

Youtube-канал/ МВД Беларуси. Видео с места ДТП в Минске 16 августа 2020 года

Напомним, о первой жертве столкновений протестующих с силовиками в центре Минска власти официально сообщили в ночь на 11 августа. По данным МВД, один из демонстрантов погиб от разрыва в его руке неустановленного взрывного устройства, которое он хотел бросить в милицию.

Позже стало известно о второй жертве. В одной из больниц Гомеля умер задержанный 25-летний местный житель. Ему стало плохо после заседания суда, который приговорил его к аресту. Мать считает, что до этого его жестоко избивали.