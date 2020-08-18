Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где считают, что для победы над пандемией нужно несколько вакцин от коронавируса, предупредили об опасности "вакцинного национализма", когда богатые страны будут "держать лекарства при себе" и не смогут обеспечить себе полную безопасность, если бедные страны останутся без защиты.

Такое мнение высказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Reuters.

"Совместное использование вакцин или других инструментов поможет миру восстановиться. Экономическое восстановление может быть быстрее, а ущерб от Covid-19 может быть меньше... Вакцинный национализм - это плохо, он нам не поможет", - сказал он, намекнув на конкурентную борьбу стран и фармацевтических компаний в разработке эффективной вакцины.

Он подчеркнул, что национализм стал фактором, который привел к усилению пандемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", Россия запустила первую в мире вакцину от ковида, которую испытали на дочери Путина. После этого Китай также зарегистрировал вакцину от коронавируса, которая появится на рынке уже к концу года.