В Мариуполе неизвестный в шапке и с бородой Деда Мороза несколько раз выстрелил в охранника комбината, после чего скрывался.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Неизвестный мужчина в шапке и с искусственной бородой Деда Мороза совершил несколько выстрелов в 58-летнего мариупольца, который находился на работе. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого", - говорится в сообщении.

Как сообщается, инцидент случился 17 августа на территории комбината в Кальмиусском районе. Преступник пять раз выстрелил в сторону местного жителя, затем он скрылся с места происшествия.

Пострадавший получил несколько пулевых ранений и был госпитализирован.

Правоохранители разыскивают подозреваемого. Предварительная квалификация события - ст. 15, ч. 1, 2 ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины ("Покушение на умышленное убийство").

Напомним, ранее в Мариуполе поймали Юлия Цезаря, который напал на синагогу с топором и фекалиями.

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