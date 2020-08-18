Военный мятеж вспыхнул в африканской стране Мали. За оружие взялись армейские части, которые расположены в пригороде столицы Бамако. Поступает информация об обстреле армейской базы Кати и стрельбе возле офиса премьер-министра страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.

"Начался мятеж, военные взялись за оружие", - цитирует агентство своего армейского собеседника.

Информацию о мятеже подтвердило посольство Норвегии в Мали. ПО данным дипроматов, бунтуют армейские части в пригороде столицы Мали.

"Посольство уведомлено о мятеже в Вооруженных силах, войска идут в Бамако. Гражданам Норвегии, (находящимся на территории Мали - Ред.) следует проявлять осторожность и по возможности находиться в домах по прояснения ситуации", - говорится в заявлении норвежского посольства.

Известно, что оппозиция Мали, требующая отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, ранее призывала начать со вторника протестные акции.

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