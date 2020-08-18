Народный депутат и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук выиграл суд у телеканала "Прямой" (принадлежит экс-президенту Петру Порошенко) и журналиста Владимира Арьева, который является нардепом от "Евросолидарности". Иск касался защиты чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации.

Об этом сообщает "Прямой" в своем опровержении.

Так, речь идет о информации, распространенной 28 октября 2017 Владимиром Арьевым, Назаром Перваком и Виктором Маруньяком в эфире телеканала "Прямой" в программе "Закрытая зона".

Недостоверной суд признал такую информацию:

Закадровый текст: "его отец Владимир Нестерович. По версии ... другой - немецкий полиций".

Слова Назара Первака, адвоката, общественного деятеля: "... он был завербован на том этапе еще со студенческих лет. Был под покровительством КГБ в то время".

Закадровый текст: "Настоящая роль "Украинский выбора" стала понятна весной 2014 года. Представитель "Украинского выбора" хочет убедить селян изменить власть".

Слова Виктора Маруняка, председателя сельского совета Збурьевки: "Мы увидели, что это все идет по всей Украине. И оно организовано из одного центра. И этот центр это этот медведчуковский "Украинский выбор". Создаются параллельные органы власти, параллельный сельсовет, они только немного иначе называются. Выбирается уполномоченный, параллельный председатель. И в момент, когда надо, например, заходят ребята их из Крыма, здесь уже готово временное правительство".

Слова Назара Первака: "И определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной, именно в топливно-энергетическом секторе так или иначе контролирует Медведчук. В первую очередь это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми и уже актуальная тема ... сжиженный газ".

Слова журналиста Владимира Арьева: "Одним из партнеров Медведчука является... Ниссан Моисеев ... это абсолютно прагматичные деловые отношения".

Суд принял решение обязать Владимира Арьева в течение семи дней со дня вступления судебного решения по данному делу в законную силу опровергнуть недостоверную информацию, распространенную о Викторе Медведчуке путем зачитывания журналиста в программе "Закрытая зона" в эфире телеканала "Прямой" резолютивной части решения суда по этому делу.

"Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Телеканал Прямой" в течение семи дней со дня вступления судебного решения по данному делу в законную силу опровергнуть недостоверную информацию, распространенную о Викторе Медведчуке,... путем размещения на сайте телеканала "Прямой" резолютивной части решения суда по этому делу", - сказано в судебном решении.

Также с Владимира Арьева и телеканала "Прямой" в пользу Виктора Медведчука 1920 гривен расходов по оплате государственной пошлины.

Напомним, недавно суд обязал САП, Шабунина и "24 канал" опровергнуть ложную информацию о Портнове.

Также мы писали, что суд обязал Порошенко опровергнуть ложную информацию о Портнове.