Ситуация с певцом-сиротой Максимом Ткачуком, которого государство в лице НОТУ не допустило к нацобору на детское Евровидение 2020 года, получила продолжение.

"Страна" предполагала, что причина аннуляции заявки 12-летнего парня из Волынской области заключается в его участии в конкурсе к 75-летию Победы. Сегодня это было подтверждено официально.

Глава НОТУ Зураб Аласания выступил с заявлением о том, что Ткачук пел в Лондоне на Stars of the Albion, который устраивала Россия. А это, мол, запрещено правилами нацотбора на Евровидение. Аласания добавил, что такой путь для певца выбрала бабушка, которая воспитывает сироту.

Слова Зураба Аласания - ложь. Тот конкурс в Британии организовывала частная компания, зарегистрированная в Лондоне. А государственное Россотрудничество, о котором говорит медиа-менеджер, было лишь партнером - предоставляло одно из помещений, где пели дети. Соответственно, Максим Ткачук ничего не нарушал и с конкурса был снят нечестно.

Бабушка юного артиста и многочисленные лидеры мнений уверены: все дело в то, что Максим на конкурсе пел советскую военную "Смуглянку" и сам факт участия в творческом соревновании, прославляющей Победу. А это в Украине, как известно со времен правления Порошенко и до сих пор, считается едва ли не преступлением.

За Максима Ткачука вступились уже многие украинские лидеры мнений. Их цель - добиться справедливости - чтобы талантливый ребенок получил свое заслуженное право участвовать в отборе на Евровидение. "Страна" цитирует их позицию.

Известный юрист Елена Лукаш была краткой: "НСТУ - ничтожества" (НСТУ - это НОТУ по-укр.)

Одесская епархия Украинской православной церкви записала специальный ролик, посвященный Максиму.

"Одесская епархия по благословению Владыки Митрополита Агафангела, оказала помощь и поддержку Максиму...

Мы просим всех наших зрителей, подписчиков и всех неравнодушных граждан Украины поддержать талантливого мальчика Максима Ткачука. Запишите, пожалуйста, короткое видео "Максим, мы с тобой" и "Максима на Евровидение" и отправляйте на номер +38 073 017 10 00. Давайте вместе ещё раз докажем нашей стране, что мы добром сможем объединить нашу родную Украину!!!"

Также в видео, опубликованной ниже, епархия добавила две песни в исполнения Максима - "Смуглянку" и композицию на украинском языке. Она иллюстрируется живописными видами Украины.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик назвал НОТУ грубыми словами и задался вопросом, насколько адекватно приплетать политику к детским конкурсам.

"Мерзкие твари. Максиму Ткачуку из Волыни аннулировали заявку на участие в Национальном отборе песенного конкурса "Детское Евровидение-2020"!

Национальная общественная телерадиокампания, НСТУ, это сборище ангажированных политиканов, которое в прошлом году уже зарубило выступление MARUV на песенном конкурсе, добралась и до детей.

Видео с выступлением Максима убрали с канала отбора. ПРИ ЭТОМ Максим был там безоговорочным лидером и должен был выйти в финал. Потому что в том числе вашими силами, друзья, он набрал 12 000 (!) лайков. Ближайшая его конкурентка состоянием на сейчас набрала всего 3 000 лайков.

И теперь железобетонного финалиста вручную убирают. При этом в последние дни неадекватные "патриоты" в соцсетях кричали, что Максима нужно убрать из конкурса. Сказано - сделано. НСТУ, живущая за наши с вами налоги, выполнила политическую задачу.

А ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. Заявку Максима аннулировали согласно подпункту "г" пункта 3.4 Положения о национальном отборе на участие в Детском песенном конкурсе Евровидения-2020. Вот он:

"г) не совершал концертную деятельность, выступления, участие в любых публичных и / или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и / или на оккупированной территории Украины после 15.03.2014 и не планирует, не будет осуществлять анонсов соответствующих (ого) выступлений (в) как в период до и во время проведения отбора, так и в период после отбора до даты финала Международного конкурса."

Насколько вообще адекватно приплетать политику к детским конкурсам - отдельный вопрос. НО насколько нам известно - никаких фактов связи творчества Максима с Россией не было в принципе. Бабушка Максима, Лариса Владимировна, уверена, что это чисто политическое решение НСТУ".

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, который еще вчера поддержал Максима Ткачука, высказал мнение, что Зураб Аласания после случившегося должен покинуть пост главы НОТУ:

"Аласания объясняет свое скотское решение тем, что мальчишка в свое время пел в Лондоне, в здании, принадлежащем какой то российской структуре, оказавшей поддержку конкурсу.

Двенадцать лет пацану, а не додумался проверить договора купли-продажи и аренды лондонского зала.

Более того, Аласания ссылается на слова главы "Россотрудничества" Примакова о поиске людей для солидаризации.

Ни двенадцатилетний мальчишка, ни заменившие ему родителей бабушка с дедушкой за Примаковым не уследили, и Аласания счел их виновными.

Даже не дав шанса указать в заявке эти важнейшие, разоблаченные им обстоятельства.

Короче, картина ясная.

Мне кажется, что из этих двоих, Аласании и Максима, уйти должен Аласания.

Пусть пойдёт себя в бизнесе, хватит паразитировать на детях и налогоплательщиках".

Нардеп Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа", возлагает ответственность на своих бывших коллег.

"Кстати, интересно наблюдать, как депутаты-"слуги" Народа в информпространстве и соцсетях, сами себе кричат, что мол

"мы пробиваем очередное дно!"..

Это по поводу 12-летнего сироты, Максима Ткачука из Волыни, которому аннулировали заявку на участие в Национальном отборе песенного конкурса "Детское Евровидение-2020".

Коллеги, НСТУ ведь 100% государственное предприятие.

А у вас, у фракции СН,

есть стопроцентная власть, правительство и ваши набсоветы, которым Зеленский так спешит снова вернуть заоблачную зарплату,

за их бездействие.

Задайте сами себе вопрос,

почему до этого дня Аласания всех устраивал, аж с 2017 года, со времен Порошенко?"