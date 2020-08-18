МВД Белоруссии прокомментировало недавнее награждение милиционеров медалями "За образцовое выполнение служебных обязанностей". В министерстве пояснили, что документы о награждении силовиков были направлены в правительство еще в марте, таким образов опровергнув связь награждения силовиков президентом страны Александром Лукашенко с их действиями при разгоне массовых протестов.

Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

"Не выбирая выражений, некоторые Telegram-каналы и интернет-сайты попытались придать негативный окрас информации о награждении сотрудников органов внутренних дел медалью "За безупречную службу" I, II, и III степеней (указ №305). Спешим прокомментировать. Материалы на награждение указанных сотрудников в установленном порядке были направлены в Совет Министров еще в марте 2020 года. На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за все время службы", - говорится в сообщении.

Напомним, медали "За безупречную службу" трех степеней были награждены 300 представителей силовых ведомств. По данным белорусского портала "Салiдарнасць", среди тех, кто получил медали, есть представители внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и три водителя автозаков.

Как сообщала "Страна", массовые акции протеста в Беларуси продолжаются уже 9 дней. "Страна" писала о том, что показали протесты в Беларуси 17 августа.

Президент страны Александр Лукашенко назвал забастовки "ножом в спину" власти, но допустил проведение новых выборов президента и парламента с одним условием - внесением изменений в конституцию страны.