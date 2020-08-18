По поручению главного оппонента Александра Лукашенко на выборах президента в Беларуси Светланы Тиховской был создан Координационный совет по передаче власти в республике. В него вошли политики, журналисты, бизнесмены юристы и деятели культуры.

Список опубликовала Вольга Ковалькова, которая является доверенным лицом Тихановской, на своей странице в Facebook.

Так, на данный момент, в состав совета вошли:

Светлана Алексиевич – Нобелевский лауреат по литературе Людмила Антоновская – председатель ассоциации "Инновационное приборостроение" Павел Белоус – основатель и владелец Symbal.by Алесь Беляцкий – правозащитник, председатель правозащитного центра "Вясна" Андрей Витушко – детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук. Лилия Власова – международный медиатор, юрист Виталий Волянюк – директор Probusiness Алана Гебремариам – активистка Молодежного Блока Юрий Губаревич – политик, председатель движения "За Свободу" Павел Данейко – управляющий Группы компаний ИПМ Александр Добровольский – политик, член Политсовета ОГП Владимир Дунаев – профессор, эксперт Общественного Болонского комитета Андрей Егоров – политолог, директор Центра европейской трансформации Максим Знак – юрист Светлана Калинкина – журналист Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановская Николай Козлов – доверенное лицо Светланы Тихановской Мария Колесникова координатор штаба Виктора Бабарико Дмитрий Крук –экономист Игорь Кабушков – представитель студенческого сообщества Андрей Курейчик – киносценарист, драматург, режиссёр, публицист Евгений Ливянт – педагог, руководитель репетиторского центра "100 баллов" Татьяна Маринич – основатель группы компаний BELBIZ Владимир Пугач – J-MORS, музыкант, юрист Виталий Рымашевский – сопредседатель БХД Анна Северинец – учитель, писатель, литературовед Андрей Стрижак – активист кампании BY-COVID Юрий Хащевацкий – кинорежиссер Владимир Цеслер – художник Сергей Чалый – независимый аналитик, экономист Юлия Чернявская – культуролог, профессор Алексей Щурко – бизнесмен GURTAM

По словам Ковальковой, этот список не окончательный. "Это не значит, что остальные заявки отклонены, еще идет процесс формирования основного состава Координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп", - пояснила она.

По словам Ковальковой, все желающие работать в Координационном совете смогут участвовать в его расширенном составе - в рабочих и экспертных группах.

Напомним, по официальным итогам выборов президента Беларуси, за Лукашенко проголосовало - 80,1%. Тихановская подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает таких результатов. Центральная избирательная комиссия Беларуси отклонила ее.

После чего Тихановская инициировала создание Координационного совета в Беларуси по передачи власти. 15 августа она заявляла, что начала формировать его. "Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - говорила она.