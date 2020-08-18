Тихановская приняла решение создать Координационный совет с учетом происходящего в Беларуси. Фото: Telegram/Политика Страны

По поручению главного оппонента Александра Лукашенко на выборах президента в Беларуси Светланы Тиховской был создан Координационный совет по передаче власти в республике. В него вошли политики, журналисты, бизнесмены юристы и деятели культуры. 

Список опубликовала Вольга Ковалькова, которая является доверенным лицом Тихановской, на своей странице в Facebook.

Так, на данный момент, в состав совета вошли:

  1. Светлана Алексиевич – Нобелевский лауреат по литературе
  2. Людмила Антоновская – председатель ассоциации "Инновационное приборостроение"
  3. Павел Белоус – основатель и владелец Symbal.by
  4. Алесь Беляцкий – правозащитник, председатель правозащитного центра "Вясна"
  5. Андрей Витушко – детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук.
  6. Лилия Власова – международный медиатор, юрист
  7. Виталий Волянюк – директор Probusiness
  8. Алана Гебремариам – активистка Молодежного Блока
  9. Юрий Губаревич – политик, председатель движения "За Свободу"
  10. Павел Данейко – управляющий Группы компаний ИПМ
  11. Александр Добровольский – политик, член Политсовета ОГП
  12. Владимир Дунаев – профессор, эксперт Общественного Болонского комитета
  13. Андрей Егоров – политолог, директор Центра европейской трансформации
  14. Максим Знак – юрист
  15. Светлана Калинкина – журналист
  16. Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановская
  17. Николай Козлов – доверенное лицо Светланы Тихановской
  18. Мария Колесникова координатор штаба Виктора Бабарико
  19. Дмитрий Крук –экономист
  20. Игорь Кабушков – представитель студенческого сообщества
  21. Андрей Курейчик – киносценарист, драматург, режиссёр, публицист
  22. Евгений Ливянт – педагог, руководитель репетиторского центра "100 баллов"
  23. Татьяна Маринич – основатель группы компаний BELBIZ
  24. Владимир Пугач – J-MORS, музыкант, юрист
  25. Виталий Рымашевский – сопредседатель БХД
  26. Анна Северинец – учитель, писатель, литературовед
  27. Андрей Стрижак – активист кампании BY-COVID
  28. Юрий Хащевацкий – кинорежиссер
  29. Владимир Цеслер – художник
  30. Сергей Чалый – независимый аналитик, экономист
  31. Юлия Чернявская – культуролог, профессор
  32. Алексей Щурко – бизнесмен GURTAM

По словам Ковальковой, этот список не окончательный. "Это не значит, что остальные заявки отклонены, еще идет процесс формирования основного состава Координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп", - пояснила она.

По словам Ковальковой, все желающие работать в Координационном совете смогут участвовать в его расширенном составе - в рабочих и экспертных группах.

Появился список членов Координационного совета в Беларуси. Скриншот: Facebook/ KavalkovaVolya

Появился список членов Координационного совета в Беларуси. Скриншот: Facebook/ KavalkovaVolya

Напомним, по официальным итогам выборов президента Беларуси, за Лукашенко проголосовало - 80,1%. Тихановская подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает таких результатов. Центральная избирательная комиссия Беларуси отклонила ее.

После чего Тихановская инициировала создание Координационного совета в Беларуси по передачи власти. 15 августа она заявляла, что начала формировать его. "Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - говорила она.

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