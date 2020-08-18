В штабе Тихановской назвали членов ее Координационного совета. Туда вошла Алексиевич
По поручению главного оппонента Александра Лукашенко на выборах президента в Беларуси Светланы Тиховской был создан Координационный совет по передаче власти в республике. В него вошли политики, журналисты, бизнесмены юристы и деятели культуры.
Список опубликовала Вольга Ковалькова, которая является доверенным лицом Тихановской, на своей странице в Facebook.
Так, на данный момент, в состав совета вошли:
- Светлана Алексиевич – Нобелевский лауреат по литературе
- Людмила Антоновская – председатель ассоциации "Инновационное приборостроение"
- Павел Белоус – основатель и владелец Symbal.by
- Алесь Беляцкий – правозащитник, председатель правозащитного центра "Вясна"
- Андрей Витушко – детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук.
- Лилия Власова – международный медиатор, юрист
- Виталий Волянюк – директор Probusiness
- Алана Гебремариам – активистка Молодежного Блока
- Юрий Губаревич – политик, председатель движения "За Свободу"
- Павел Данейко – управляющий Группы компаний ИПМ
- Александр Добровольский – политик, член Политсовета ОГП
- Владимир Дунаев – профессор, эксперт Общественного Болонского комитета
- Андрей Егоров – политолог, директор Центра европейской трансформации
- Максим Знак – юрист
- Светлана Калинкина – журналист
- Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановская
- Николай Козлов – доверенное лицо Светланы Тихановской
- Мария Колесникова координатор штаба Виктора Бабарико
- Дмитрий Крук –экономист
- Игорь Кабушков – представитель студенческого сообщества
- Андрей Курейчик – киносценарист, драматург, режиссёр, публицист
- Евгений Ливянт – педагог, руководитель репетиторского центра "100 баллов"
- Татьяна Маринич – основатель группы компаний BELBIZ
- Владимир Пугач – J-MORS, музыкант, юрист
- Виталий Рымашевский – сопредседатель БХД
- Анна Северинец – учитель, писатель, литературовед
- Андрей Стрижак – активист кампании BY-COVID
- Юрий Хащевацкий – кинорежиссер
- Владимир Цеслер – художник
- Сергей Чалый – независимый аналитик, экономист
- Юлия Чернявская – культуролог, профессор
- Алексей Щурко – бизнесмен GURTAM
По словам Ковальковой, этот список не окончательный. "Это не значит, что остальные заявки отклонены, еще идет процесс формирования основного состава Координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп", - пояснила она.
По словам Ковальковой, все желающие работать в Координационном совете смогут участвовать в его расширенном составе - в рабочих и экспертных группах.
Напомним, по официальным итогам выборов президента Беларуси, за Лукашенко проголосовало - 80,1%. Тихановская подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает таких результатов. Центральная избирательная комиссия Беларуси отклонила ее.
После чего Тихановская инициировала создание Координационного совета в Беларуси по передачи власти. 15 августа она заявляла, что начала формировать его. "Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - говорила она.