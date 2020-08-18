Несмотря на признание Рош ха-Шана (18-20 сентября - Ред.) национальным праздником в Украине, в этом году из-за эпидемической ситуации в нашей стране и Израиле отметить его традиционно не получится.

Об этом говорится в совместном заявлении правительств Украины и Израиля во вторник, 19 августа.

"Руководствуясь рекомендациями и предостережениями министерств здравоохранения Украины и Израиля, настойчиво призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации", - говорится в заявлении.

Для тех, кто все же решил посетить Умань, в Кабмине напомнили, что карантинные ограничения в Украине распространяются на все публичные мероприятия и должны строго соблюдаться.

"Правительства двух государств совместно заботятся о здоровье и безопасности своих граждан. Надеемся на понимание и искренне верим, что в следующем году нам удастся вместе отпраздновать Рош ха-Шана и другие праздники без каких-либо ограничений", - отметили в правительстве.

Напомним, ежегодно во время еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма. Как сообщалось, в 2020 году в город собираются приехать до 10 тысяч паломников.

Тем временем Мэр Умани Александр Цебрий, ранее предлагавший заблокировать въезды в город, чтобы не пустить хасидов, приехал в Киеве под Офис президента Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в Умань. Он ждет президента второй день с карематом, спальным мешком и раскладным стульчиком, но пока к нему никто не вышел.