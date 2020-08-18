Эстония не признает итоги выборов президента в Беларуси и выступает за проведение новых.

Такое заявление принято на заседании эстонского правительства во вторник, 18 августа, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Эстония не признает итоги прошедших 9 августа президентских выборов в Беларуси, они не были свободными и честными. Эстония считает, что Александр Лукашенко в связи с масштабными фальсификациями итогов голосования утратил свой мандат", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что "правительство Эстонии поддерживает стремление народа Беларуси к изменениям и считает важным проведение новых, свободных и демократических выборов".

"Правительство поддерживает установление направленных санкций в отношении лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов. В то же время правительство считает, что санкции не должны нанести ущерб обычным гражданам Беларуси", - говорится в заявлении.

Европейский союз должен обсудить ситуацию в Беларуси и ее следует держать в поле зрения международных организаций, в том числе в Совете безопасности ООН, Совете по правам человека ООН, в Совете Европы и ОБСЕ, говорится в заявлении.

Правительство считает, что "основное усилие должно быть направлено на предотвращение возможной эскалации насилия и поиске мирных политических решений, результатом которых были бы новые выборы".

"Правительство Эстонии поддерживает гражданское общество Беларуси и свободную печать, а также выступает за большую поддержку этому со стороны ЕС. Правительство согласилось с предложением министра иностранных дел поддержать гражданское общество Беларуси 100 тыс евро", - отмечается в заявлении.

Ранее "Страна" писала о том, что Канада отказалась признать Бацьку легитимным президентом Беларуси.

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