Официального запрета украинских властей на приезд паломников-хасидов в Умань нет по состоянию на 18 августа (за месяц до начала празднования еврейского нового года Рош ха-Шана).

Об этом сообщает сайт Объединенной еврейской общины Украины.

"Запрета на въезд брацлавских хасидов в Украину до сих пор нет", - говорится в сообщении.

Представители ОЕО подчеркивают, что предложение Министерства внутренних дел от 17 августа 2020 года о вводе технических ограничений не является запретом на въезд брацлавских хасидов на территорию Украины.

Также в общине уверены, что запрет невозможно ввести технически, потому что в Умань уже приехало определенное количество паломников. В то же время в Объединенной еврейской общине Украины призвали паломников дождаться официального постановления Кабмина, а также разъяснений того, что является "техническими ограничениями".

Напомним, 17 августа правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел Украины об ограничении посещения хасидами Умани во время празднования еврейского Нового года из-за пандемии Covid-19. По словам главы МВД Арсена Авакова, вспышка коронавирусной инфекции стала причиной для принятия такого решения. "Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - сказал он.

Как сообщала "Страна", мэр Умани накануне ночевал под окнами у Зеленского, требуя запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.