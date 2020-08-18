В центре Киева устанавливают новые общественные туалеты. Фото и адреса
В центре Киева устанавливают шесть новых автоматизированных общественных туалетов. В Киевской городской государственной администрации сообщают, что дизайн у них максимально лаконичный.
Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
Новые общественные уборные появятся на:
- Европейской площади,
- улице Крещатик, 1, 17, 27,
- улице Прорезной, 3,
- Владимирском проезде, 15.
"Очень важно, чтобы конструкции не диссонировали с архитектурой в исторических местах Киева. Поэтому дизайн - максимально лаконичный. В прошлом году в центре - установили еще 4 таких туалета", - написал Пантелеев.
По его данным, всего за 5 лет в столице построили и отремонтировали 44 общественные уборные, основная часть - в местах отдыха и туристических маршрутах.
Напомним, в детсаду под Киевом после ремонта в рамках "Большого строительства" забыли поставить кабинки в туалете.
Также мы писали, что уборная у Кличко получила два туалетных оскара.