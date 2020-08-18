В центре Киева устанавливают шесть новых автоматизированных общественных туалетов. В Киевской городской государственной администрации сообщают, что дизайн у них максимально лаконичный.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Новые общественные уборные появятся на:

Европейской площади,

улице Крещатик, 1, 17, 27,

улице Прорезной, 3,

Владимирском проезде, 15.

"Очень важно, чтобы конструкции не диссонировали с архитектурой в исторических местах Киева. Поэтому дизайн - максимально лаконичный. В прошлом году в центре - установили еще 4 таких туалета", - написал Пантелеев.

По его данным, всего за 5 лет в столице построили и отремонтировали 44 общественные уборные, основная часть - в местах отдыха и туристических маршрутах.

Напомним, в детсаду под Киевом после ремонта в рамках "Большого строительства" забыли поставить кабинки в туалете.

Также мы писали, что уборная у Кличко получила два туалетных оскара.