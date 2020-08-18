В Киеве устанавливают новые общественные туалеты. Фото: Facebook/ Петр Пантелеев

В центре Киева устанавливают шесть новых автоматизированных общественных туалетов. В Киевской городской государственной администрации сообщают, что дизайн у них максимально лаконичный. 

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. 

Новые общественные уборные появятся на:

  • Европейской площади,
  • улице Крещатик, 1, 17, 27,
  • улице Прорезной, 3,
  • Владимирском проезде, 15.

"Очень важно, чтобы конструкции не диссонировали с архитектурой в исторических местах Киева. Поэтому дизайн - максимально лаконичный. В прошлом году в центре - установили еще 4 таких туалета", - написал Пантелеев. 

По его данным, всего за 5 лет в столице построили и отремонтировали 44 общественные уборные, основная часть - в местах отдыха и туристических маршрутах.

В Киеве устанавливают новые общественные туалеты. Скриншот: Фейсбук Петра Пантелеева

В Киеве устанавливают новые общественные туалеты. Скриншот: Фейсбук Петра Пантелеева

В Киеве устанавливают новые общественные туалеты. Скриншот: Фейсбук Петра Пантелеева

В Киеве устанавливают новые общественные туалеты. Скриншот: Фейсбук Петра Пантелеева

Напомним, в детсаду под Киевом после ремонта в рамках "Большого строительства" забыли поставить кабинки в туалете.

Также мы писали, что уборная у Кличко получила два туалетных оскара.

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