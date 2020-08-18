На Спас в среду, 19 августа, на Западную Украину придет локальный циклон "Ingrid", который принесет грозовые дожди и шквальный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook во вторник, 18 августа.

По ее словам, на остальной территории Украины будет главенствовать антициклон "Emil", который удержит сухую погоду. Ветер будет южный, небольшой или умеренный.

При этом в стране будет жарко - +27...+32 градуса, только в западных областях, особенно в прикарпатских, завтра ожидается +21...+25 градусов

В столице на Спас будет солнечно сухо и жарко, около +30 градусов. Однако в пятницу, 21 августа, в Киев может прийти прохлада и периодические локальные дожди.

Кроме того, Диденко дала предварительный прогноз на День Независимости Украины: в большинстве областей преимущественно сухо и жарко, +27...+32 градуса, лишь в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, +22...+27 градусов.

"А пока - встречаем Спаса, бережем себя и близких, покупаем яблоки и груши", - отметила синоптик.

Напомним, сегодня в Украине синоптики пообещали жару, но с дождями на западе.

Также мы писали, что на этой неделе в Украину вернулась жара.