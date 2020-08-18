В новом учебном году в школах, которые расположены в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией, учителя смогут вести уроки без защитных масок. Но если местность, где находится учебное заведение отнесена к "оранжевой" зоне риска, то преподаватели обязаны одевать защитные экраны для лица. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, выступая на образовательном форуме "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021".

"Ученики и учителя в учебное заведение заходят обязательно в маске, которая покрывает рот и нос обязательно. В классе разрешается находиться без масок. Относительно сегодняшних рекомендаций: учителя должны быть в масках и в течение урока, но мы изменим норму.

Учителям будет разрешено отодвигать маски с лица. В то же время в оранжевой зоне мы дадим рекомендации учителям одевать защитный щиток, прозрачный, который позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс ", - объяснил Ляшко.

Напомним, с 17 августа в оранжевую группу риска вошли такие регионы и города:

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостисский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

Николаевский и Саратский районы Одесской области;

Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

Черновцы, Глыбокский район Черновицкой области.

Также мы писали, что с 17 августа в Украине по-новому распределяются карантинные зоны.

Ранее "Страна" сообщала, как украинские регионы будут делиться на карантинные зоны.