Во Львове пожилая сотрудница одного из детских садов сгорела заживо, сжигая мусор. У нее загорелась одежда, и справиться с огнем женщина не смогла.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

Информация об инциденте поступила в полицию около 07:00 понедельника, 17 августа. На территории детского сада на улице Китайской обнаружили обгоревшее тело 68-летней сотрудницы учреждения.

"Когда 68-летняя львовянка сжигала мусор на территории детсада, ее одежду охватило пламя, и она не смогла его погасить", - сообщили в учреждении.

А пресс-служба горсовета сообщила, что речь идет о детском саду "Веселка" и погибшая много лет там проработала. На момент гибели она была сторожем.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Напомним, в конце июля в Киеве на пожаре в многоэтажке заживо сгорела женщина.

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