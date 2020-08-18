Китай накануне зарегистрировал вакцину от коронавируса. Она должна появится на рынке в конце декабря этого года и будет стоить менее 1 тыс. юаней (144 долларов США) за две дозы.

Об этом пишет "ECNS".

Глава Китайской национальной фармацевтической группы Sinopharm Лию Джинжена отметил, что не все 1,4 млрд китайцев должны будут делать вакцину. Также он добавил, что сам уже сделал вакцинацию двумя дозами и не испытывает побочных эффектов.

Напомним, недавно в России началось производство первой в мире вакцины от коронавируса. Как сообщалось, ее уже испытала на себе дочь Путина.

Ранее опрос показал, что больше 40% украинцев не хотят делать прививку от коронавируса.