Группа активистов, социологов и публичных персон Украины обратилась с петицией к президенту Владимиру Зеленскому с требованием рассмотреть вопрос об учреждении в Украине на официальном уровне Дня памяти погибших гражданских лиц в конфликте на Донбассе.

Текст петиции уже появился на официальном сайте главы державы.

Авторы обращения приводят такой факт, что по данным ООН, за время вооруженного конфликта на Востоке Украины погибли более 13 000 человек, около 30 000 получили ранение. "Более четверти этого количества жертв являются гражданскими лицами. Эти люди достойны памяти и скорби", - отмечают авторы петиции.

"Учитывая вышеизложенное, мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием:

1. Установить в Украине День памяти гражданских лиц, погибших в результате вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях, который отмечать ежегодно.

2. Кабинету Министров Украины разработать с привлечением общественности, семей погибших и утвердить комплексный план мероприятий по чествования памяти гражданских лиц, погибших в результате вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

3. Министерству иностранных дел Украины обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий, посвященных памяти гражданских лиц, погибших в результате вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях, а также участие представителей дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Украине, в соответствующих официальных мероприятиях, которые будут проводиться в Украине.

4. Областным, Киевской городской государственным администрациям обеспечивать осуществление мероприятий, посвященных памяти гражданских лиц, погибших в результате вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях", - идет речь в обращении.

Вот кто подписал эту петицию

ОО "Донбасский институт региональной политики",

ОО "Ответственные граждане",

Директор ОО "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес,

Директор ОО "Ответственные граждане" Ольга Коссе,

Андрей Ермолаев, философ, глава стратегической группы "София",

Александр Лукьянченко, мэр Донецка в период с 2002 по 2014 годы,

Кость Бондаренко, политолог, глава фонда "Украинская политика",

Сергей Сивохо, глава ОО "Национальная платформа примирения и единства",

Андрей Панков, городской голова Краматорска,

Дарья Касьянова, специалист по защите детей,

Нина Потарская, национальный координатор по Украине Международной женской лиги за мир и свободу (WILPF),

Сергей Шапкин, Павлополський сельский председатель,

Владимир Ищенко, социолог,

Илья Кононов, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой философии и социологии Луганского национального университета имени Тараса Шевченко,

Андрей Колосов, доктор экономических наук, профессор Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (Украина),

Владимир Чемерис, правозащитник.

Петиция эта была размещена вчера 17 августа, и собрала пока что 38 подписей. Что бы ее рассмотрел президент Украины необходимо, что бы ее подписали 25 000 человек за оставшиеся 92 дня.

Напомним, мы уже писали об идее учредить День памяти погибших гражданских лиц в конфликте на Донбассе. Представители общественных организаций, которые инициируют соответствующую петицию, считают, что некоторые из случаев гибели мирного населения были настолько шокирующими, что даты, в которые они произошли, можно смело назвать чёрными днями.

Ранее "Страна" сообщала, что петиция к Зеленскому о недопущении захвата Киево-Печерской Лавры набрала нужное количество подписей.

Так же мы рассказывали, что на сайте президента появилась петиция с требованием уволить директора "Укрпочты", миллионера Смелянского.