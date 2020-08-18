Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, мужу главной соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светланы, сегодня исполняется 42 года. Свой день рождения он встречает в столичном СИЗО. В связи с этим, в Минске, на улице Володарского возле здания СИЗО, собрались люди для поздравления блогера.

Об этом сообщает TUT.by.

В руках у людей белые и красные шарики, а также бело-красно-белые флаги.

По оценкам журналистов, там уже около 300 человек, но все время продолжают подходить новые.

На видео, который публикует Telegram-канал "Наша Нива", люди хором поют песню "Стены рухнут", которая стала одним из символов протеста. Проезжающие мимо автомобили активно сигналят.

Они хором поют песню "Стены рухнут", которая стала одним из символов протеста. Проезжающие мимо автомобили активно сигналят.

Напомним, блогера Тихановского задержали и не допустили до участия в выборах, из-за чего кандидатом в президенты стала его жена, Светлана.

Ранее протестующие в центре Минска собирались возле СИЗО с требованием освободить Тихановского и еще нескольких задержанных политиков.

Также мы писали, что Светлана Тихановская обратилась к белорусам в день рождения своего супруга. "Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни", - сказала она.