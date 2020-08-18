В сети появилось видео момента поджога автомобиля редакции программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях".

Видео опубликовано на YouTube-канале "Радио Свобода".

"В течение всей ночи и дня на месте инцидента работали полиция и наши журналисты. Мы собрали видео с близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента - и наконец нашли зафиксированный момент поджога", - сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах в Киеве сожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы".

После этого полиция открыла уголовное дело по факту инцидента. А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского заявил, что правоохранители расследуют происшествие.