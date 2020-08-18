На травлю 12-летнего певца Максима Ткачука, которому чиновники Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) отказали в регистрации на национальный отбор для участия в Детском Евровидении-2020, отреагировали в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, что националисты начали травлю Максима Ткачука еще в начале года за исполнение песни "Смуглянка". А сейчас НОТУ его сняли с нацотбора под предлогом, что мальчик участвовал в конкурсе, который организовало "Россотрудничество" (что оказалось неправдой).

"Это решение воплотило в себе худшие черты нынешней государственной системы, унаследовавшей самые мерзкие и отвратительные методы режима Порошенко, - говорится в заявлении ОПЗЖ. - Это циничная и грязная расправа над детской мечтой и детским талантом. Этому нет прощения, и организаторам такой травли никогда не оправдаться даже перед самими собой"

В ОПЗЖ считают, что решение отобрать шанс на участие в конкурсе у 12-летнего сироты, который набрал в четыре раза больше голосов, чем его ближайший конкурент, свидетельствует не только о "запредельном уровне непрофессионализма" чиновников НОТУ, но и об их неадекватности.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии", - говорится в заявлении.

Также в ОПЗЖ считают, что украинская власть должна отвечать за действия НОТУ.

"Заявляем, что за эти действия НОТУ несет полную ответственность украинская власть во главе с президентом Зеленским, продолжающая начатую Порошенко кампанию разжигания ненависти. За такие действия эта власть должна уйти в отставку", - считает партия.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как 12-летнего Максима Ткачука руководство НОТУ отстранило от участия в нацотборе на детское Евровидение из-за того, что организатором конкурса Stars of the Albion якобы является именно Россотрудничество.

Также мы описывали историю, как весной националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "Смуглянку".