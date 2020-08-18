В Киеве появится новый автобусный маршрут, который свяжет Деснянский и Дарницкий районы столицы, а именно Позняки и Троещину. Теперь на Позняки будет ходить маршрутка № 511.

Об этом сообщается в соцсети администрация Деснянского района столицы.



"Приказом Департамента транспортной инфраструктуры КГГА от 18.06.2020 года № Н-271, частное предприятие "Универсал-Транс" признано победителем на объекте конкурса № 21 - автобусного маршрута общего пользования, который работает в режиме маршрутного такси № 511 "ул. Милославская - станция метро "Позняки".

Маршрутные такси № 511 будут курсировать по постоянно действующей схеме:

ул. Милославская - ул. Закревского - Керченская площадь - бул. Перова - просп. Освободителей - ул. Строителей - ул. Верховной Рады - просп. Мира - Дарницкая площадь - Харьковское шоссе - ул. Тростянецкая - ул. Ахматовой - ул. Драгоманова - просп. Григоренко - ул. Бажана - ст.м. "Позняки", - рассказали чиновники.

Примечательно, что новый рейс призван заменить популярную у киевлян маршрутку №445 (она ходила от станции метро "Дарница" до станции метро "Позняки" - Ред.).

Ранее "Страна" сообщала, что киевские маршрутчики попросили Кличко поднять цены на проезд.

Так же мы рассказывали, что в Киеве объявили об остановке движения более десяти троллейбусных маршрутов.