Недавно "Страна" анализировала, есть ли украинский след в деле о задержанных в Беларуси россиянах. Которых Бацька после большого скандала выдал назад Кремлю, чем вызвал открытое недовольство Офиса президента.

Именно это недовольство - а оно было высказано предельно недипломатичным образом - наводило на мысль, что этот след присутствует. Иначе непонятно, почему вообще у Зе "обиделись" на Лукашенко после того, как граждан России, приехавших из России, вернули назад в Россию.

Изначальных версий украинского участия было две.

Первая - ее уже придерживаются в России - состоит в том, что украинские спецслужбы выманили россиян (в том числе воевавших на Донбассе) в Беларусь под предлогом выгодной работы в третьих странах. А потом "слили" их белорусским спецслужбам, представив дело как попытку свергнуть Лукашенко, что вызвало скандал между Минском и Москвой.

Вторая - Украина выманила наемников, чтобы вывезти из Минска самолетом в Киев. Эту операцию готовили спецслужбы, но ее остановили на Банковой, чтобы не срывать наметившийся прогресс по Донбассу: перемирие на фронте и предстоящий обмен пленными. После чего произошла утечка, и белорусы захватили россиян. То есть операция была сорвана якобы из-за "крота" в Киеве, которым мог быть кто-либо из представителей высшего руководства страны (а только они были в курсе спецоперации).

Сегодня эта версия обросла новыми подробностями, которые уже вызвали скандал. Разбирались в них, а также анализировали, насколько всё это реалистично.

Бурба, Ермак и "зрада"

До сегодняшнего дня теория о том, что "вагнеровцев" собирались вывезти в Украину, гуляла в основном по анонимным Телеграм-каналам. И была, по сути, слухом. Но вчера его начали легализовывать в информационном поле.

Первым тему подсветил депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

А сегодня подробности этой версии описал главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов.

По его словам, эту операцию более года назад начали силами СБУ и военной разведки - "с целью обеспечить правосудие и пополнить "обменный фонд" для проведения обмена пленными, который блокирует Россия", - написал Бутусов.

Более года назад - координаты не совсем точные, и непонятно, кто тогда был президентом, Порошенко или Зеленский. Но в любом случае, судя по заявленным целям операции и ее масштабу, она не могла идти без ведома главы государства. Который курирует обе спецслужбы, а заодно и обмены пленными.

Далее Бутусов пишет, что план был - задержать 28 человек, девять из которых были гражданами Украины (в итоге "перевыполнили план" и набрали 33 участника). И вся группа в целом воевала на Донбассе. В том числе якобы они были причастны к уничтожению малайзийского "Боинга" и украинских самолетов Ил-76 и Ан-26.

"Группу в СМИ назвали "вагнеровцы", но в реальном "Вагнере" большинство из них не служили. Они были наемниками, которым все равно, за кого воевать. В ходе вербовки наемников они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины", - пишет Бутусов.

Он подтверждает данные российских Телеграм-каналов, что вербовали наемников от имени ЧВК "МАР", когда-то существовавшей в РФ.

"Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в аэропорт Минска, не задерживаясь в Беларуси ни на один час, откуда они должны были 25 июля вылететь в Турцию рейсом Минск - Стамбул.

Самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет", - практически повторяет Бутусов уже ранее публиковавшуюся информацию как российских СМИ, так и Телеграм-каналов.

Дальше он пишет, как сорвалась эта операция.

24 июля - то есть уже когда россияне находились в Минске и ждали назавтра вылета "в Стамбул" - к Зеленскому прибыли начальник ГУР МО Василий Бурба и первый зампред СБУ Руслан Баранецкий. Чтобы доложить о финальной части операции.

Однако присутствовавший на этой встрече глава Офиса президента Андрей Ермак якобы начал возражать против ее проведения в запланированные сроки. Заявляя, что это сорвет перемирие на Донбассе, которое должно было наступить на днях - 27 июля. А также намечавшийся обмен пленными.

Ермака, по данным Бутусова, поддержал первый зампред СНБО Руслан Демченко, который находился там же.

Руководители спецслужб начали протестовать и заявили, что операция, которая так долго готовилась и дорого стоила, может сорваться. "Однако Зеленский поддержал Ермака и дал приказ СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой", - пишет Бутусов.

После этого, продолжает журналист, рейс из Минска в Стамбул перенесли с 25 на 30 июля. Но за день до вылета россиян захватил белорусский КГБ. На совещании у Зеленского, которое собралось 3 августа, глава ГУР заявил, что кто-то слил информацию в Минск, то есть имело место предательство. И якобы потребовал проверить на полиграфе всех, кто присутствовал 24 июля на обсуждении этого вопроса в кабинете у Зе - то есть Ермака и Демченко. Кроме самого президента.

Но этого никто делать не стал. А 5 августа начальник военной разведки Бурба, как известно, был снят с должности, что Бутусов связывает с попыткой Зеленского прикрыть "предателей". Таковыми он практически прямо называет Ермака и Демченко.

Далее Бутусов призвал проверить их на полиграфе, и даже еще до такой проверки лишить зампреда СНБО доступа к гостайне.

"В случае неисполнения президентом Зеленским элементарных требований по защите безопасности страны, необходима мобилизация гражданского общества. Этот провал не может остаться безнаказанным", - написал главред "Цензора".

Его призыв массово подхватили в соцсетях сторонники Петра Порошенко, которые, напомним, еще вчера начали раскачивать эту тему. Воспользовавшись ею, чтобы повести новую атаку на своего давнего оппонента - Ермака.

И эта часть истории понятна. Интереснее другое - насколько вообще имеет право на жизнь изложенная Бутусовым и Гончаренко версия?

"Попытка дискредитации"

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что версия о "сливе из Киева" почти полностью повторяет версию, которая появилась в российских СМИ еще до выборов в республике, о том, как украинские службы заманивали "вагнеровцев" в Минск. И появилась украинская интерпретация этой версии, что важно, уже после публикаций в российских СМИ (то есть ее авторы могли оттуда и черпать информацию, придумав к ней затем некоторые детали).

Отличие между двумя версиями лишь в том, что, по мнению россиян, "вагнеровцев" украинские спецслужбы заманили в Минск, чтобы сдать их белорусскому КГБ и поссорить Путина с Лукашенко. А по трактовке Бутусова и Ко - чтоб посадить самолет с ними в Украине.

Версия Бутусова даже еще более выгодна россиянам (да и самому Лукашенко в нынешней ситуации), чем первая, так как получается, что Бацька вообще был не в курсе, а все замутили исключительно украинские спецслужбы.

Но насколько она достоверна?

"Во-первых, сам по себе ход с посадкой самолета из-за того, что пассажиру стало плохо. Далеко не факт, что командир экипажа принял бы решение о посадке. А если бы и принял, то именно в Киев, а не вернулся бы в Минск, что по времени было бы ненамного дольше.

Во-вторых, по данным российских СМИ, билеты и на 30 июля были аннулированы еще до того, как "вагнеровцы" приехали в Минск. Другими словами, отправлять их на этом рейсе никто не собирался.

В-третьих, Лукашенко ранее в своей речи говорил о неких ЧВК. То есть, был в курсе происходящего.

Поэтому пока все выглядит как кампания по дискредитации Ермака и Зеленского накануне 24 августа – на этот день Порошенко и националисты планируют массовые митинги. И тема с таким вопиющим "предательством" будет как раз к месту.

Впрочем, нельзя исключать, что подобная история имела место на самом деле. Но для этого нужны какие-то конкретные документальные подтверждения", - пишет Телеграм-канал.

Здесь стоит добавить, что реакция Офиса президента на выдачу наемников России была крайне возмущенной - будто Беларусь была обязана отдать их Украине. Что как раз противоречит версии Бутусова. А вот допущение, что наемников намеренно сдали в руки Бацьке украинские спецслужбы, как раз объясняет негодование Зе - по сути, за помощь ему отплатили неблагодарностью.

Конечно, нельзя исключать, что у Зеленского решили действительно предупредить Беларусь в обход собственных спецслужб - под обещание потом выдать всех или часть задержанных Украине. Что объяснило бы обиженную реакцию президента.

Но эта схема несет риски. Она чревата как утечками со стороны Бацьки, так и обидой собственных спецслужб и сливом информации прессе. А также реальным уголовным делом.

Поэтому пока история выглядит как политтехнология по обвинению Зеленского и Ермака в очередной "зраде" под намечающиеся акции протестов Порошенко и националистов 24 августа. К протестам, кстати, практически сразу призвал и Бутусов в своем посте.

Но есть еще один важный момент.

Появление все большего числа сообщений на тему "украинского следа" в операции по захваченным наемникам указывает на то, что след действительно был. В каком именно качестве – вопрос. То ли действительно хотели выманить "вагнеровцев" в Украину, то ли решили разыграть многоходовку, чтобы столкнуть лбами Путина и Лукашенко, то ли просто помогли белорусским спецслужбам с организацией операции.

Также это еще раз доказывает, что "вагнеровцы" в Минске оказались не для участия в массовых беспорядках (как о том заявляли белорусские власти до выборов).

Сама же эта история стала частью глобальной мистификации на тему "Путин готовит свержение Бацьки через Майдан", которую активно разыгрывал сам Лукашенко (судя по всему, по совету части своего окружения) и которая сыграла не последнюю роль в том, что сейчас происходит в стране.