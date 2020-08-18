В Ивано-Франковске на 83 году жизни скончалась народная артистка Украины, профессор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Кристина Фицалович. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр облцентра Руслан Марцинкив.

"Народная артистка Украины, профессор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Кристина Фицалович отошла в вечность сегодня, на 83 году жизни", - говорится в сообщении.

Известно, что Кристина Фицалович была ведущей актрисой Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театр имени Ивана Франко. В 1984 году ей присвоили почетное звание народной артистки Украинской ССР.

Последние годы Кристина Фицалович была профессором кафедры сценического искусства и хореографии Учебно-научного института искусств Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

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