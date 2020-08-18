Государственное бюро расследований 11 августа начало уголовное производство по факту возможного незаконного лишения гражданства Украины экс-народного депутата Андрея Артеменко (Радикальная партия) бывшим президентом Петром Порошенко, экс-генпрокурором Юрием Луценко, а также должностными лицами Государственной миграционной службы.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Виталий Сердюк.

"Лишение гражданства активно использовалось бывшей властью как один из способов устранения своих политических оппонентов. Такие действия были совершены как в отношении Андрея Артеменко, так и в отношении Михаила Саакашвили, Александра Боровика и других. Особый цинизм ситуации придаёт нарушение ст. 25 Конституции Украины ее же гарантом по явно политическим мотивам, которая прямо запрещает лишать гражданина Украины ее гражданства", - написал Сердюк.

Он напомнил, что инцидент произошел в апреле 2017 года. На тот момент генпрокурор Юрий Луценко, представители Государственной миграционной службы, Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины и Порошенко за несколько дней осуществили лишение гражданства Украины Андрея Артеменко.

"Политической подоплекой этого стало вынесение Андреем Артеменко на общественное обсуждение предложений по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и Крыму. С этой целью власть использовала сфальсифицированные документы и сокрыла имеющихся в Комиссии по вопросам гражданства и ГМС доказательства отказа Артеменко от канадского гражданства ещё в 2014 году, задолго до избрания народным депутатом", - написал адвокат.

По его мнению, сама процедура лишения гражданства была проведена с явными нарушениями. Адовкат сообщил, что Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины, вынесшая на рассмотрение Петра Порошенко предложение удовлетворить представление Госмиграционной службы Украины о прекращении гражданства, этот вопрос по сути вообще не рассматривала. Также не была проведена проверка представления ГМС, которое готовилось менее, чем за 1 день.

Напомним, в прошлом году, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Андрей Артеменко обращался к новому главе государства с прошением вернуть ему украинское гражданство. Впрочем, тогда новый президент так и не восстановил ему гражданство.

Также "Страна" писала о том, что дело Андрея Артеменко находится на финальной стадии рассмотрения в ЕСПЧ.