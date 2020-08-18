Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская обратилась к белорусам в день рождения своего мужа Сергея, который находится в СИЗО.

Запись опубликована в YouTube.

"Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели — а сделали все, чтобы жить в стране для жизни. С днем рождения, Сергей!" — сказала кандидат в президенты Белоруссии.

Ранее в штабе Тахановской, которая под давлением была вынуждена покинуть страну и уехать в Литву, заявили, что она скоро вернется в Беларусь.

Отметим, что Тихановская не признает официальных результатов президентских выборов и заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии. Она опубликовала видеообращение, где сказала, что это нужно, чтобы страна "успокоилась и вошла в нормальный ритм". В этот период, по ее словам, будет необходимо освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов.

Согласно официальным данным ЦИК, Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов на прошедших президентских выборах, в то время как действующий президент Александр Лукашенко — более 80 процентов. В результате тысячи граждан не признали итогов голосования и вышли на акции протеста.

Напомним, блогера Тихановского задержали и не допустили до участия в выборах, из-за чего кандидатом в президенты стала его жена, Светлана.