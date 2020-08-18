На Западе активно формируется антилукашенковская повестка дня. Ирландия и Британия, в частности заявили о непризнании итогов президентских выборов и в воздухе все отчетливее проявляется вопрос о санкциях.

Однако пока Евросоюз их не вводит, и в дело вступила Литва. Премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что Вильнюс будет договариваться со странами-соседями о санкциях против властей Беларуси, если их не введет Европа.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что нужно сейчас, и наша дипломатия старается это сделать, собрать союзников, чтобы эти санкции стали санкциями ЕС, предназначенными для всех лиц - от самого высокопоставленного должностного чиновника до тех людей, которые фальсифицировали результаты выборов, до людей, которые давали приказы применять насилие, проливать кровь на улицах Минска. Если не удастся договориться глобально, тогда нужно собирать союзников ближайших, наши соседние государства", - заявил Саулюс Сквернялис в сейме.

По словам премьера, страны-соседи Беларуси, в том числе и Польша, могли бы принять согласованный список должностных лиц, в отношении которых нужно применить санкции. Он подчеркнул, что сейчас главное обеспечить, чтобы было прекращено насилие против мирных участников протестов и были проведены новые, законные выборы.

Напомним, что белорусская оппозиция не поверила обещаниям Лукашенко о новых выборах.