Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудили ситуацию в Беларуси, которая сложилась после президентских выборов в республике. Она заявила, что белорусские власти должны отказаться от насилия, выпустить политических заключенных, в также приступить к диалогу с оппозицией.

Об этом со ссылкой на официального представителя Кабмина ФРГ Штеффена Зайберта сообщает TACC, во вторник, 18 августа.

"Канцлер отметила, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис", - сообщил Зайберт.

Напомним, ранее Меркель звонила президенту Беларуси Александру Лукашенко. После чего глава республики заявил, что "не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока".

Также мы писали, что канцлер ФРГ требовала немедленного и, без каких-либо дополнительных условий, освобождения всех задержанных в Беларуси демонстрантов.

Между тем Лукашенко предположил, что Российская Федерация может отреагировать на усугубление кризиса в республике и объявление повторных выборов. Однако сам действующий глава Беларуси не намерен их проводить.