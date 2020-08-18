Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет хочет увеличить вес аттестата при поступлении в вузы, чтобы учащиеся были больше мотивированы к обучению в школах.

Об этом глава Минобразования Сергей Шкарлет заявил на образовательном форуме "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021", пишет "Украинская правда".

"Наша цель увеличения веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, а затем рост мотивированности учащихся к обучению в средней школе", - рассказал Шкарлет.

Ранее, во время собеседования с парламентским комитетом по вопросам образования, науки и инноваций, эту идею Шкарлета раскритиковали в "Голосе".

"Это же именно то, что сделал Табачник, как только пришел к власти! Может кто-то забыл, как тогда массово скупали школьные журналы, чтобы поменять оценки и улучшить средний балл аттестата?", - заявила нардеп от партии "Голос" Инна Совсун.

Напомним, новый учебный год в украинских школах начнется с проверки усвоенного во время карантина материала.

Также мы писали, что "Страна" подробно рассказывала, как будут учиться с 1 сентября украинские школы и вузы.