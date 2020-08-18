У жителей Днепра есть шанс провести вечер вторника, 18 августа, в обществе заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой. Ее творческий вечер которой пройдет в деловом центре на улице Староказацкой, 58. Об этом Светлана Крюкова сообщила на своей странице в соцсети.

"Я в предвкушении. Прекрасный город, с людьми полными циничного остроумия и тонкого житейского чувства юмора. Так вышло, что из десяти проданных книжек, каждая третья уезжает в Днепр. Каждый третий звонок во время эфиров - внимательный зритель из Днепра. В днепровских коллекциях искусства - пять ярких картин из моей серии Арт-экстази. Да что таить - часть моего сердца давно поселилась в этом прекрасном городе", - сообщает Крюкова.

Она не исключает, что вопросы к ней накопились не только у ее читателей, зрителей, поклонников, но и у хейтеров.

"А, если я понятна, как открытая книга, тогда поговорим о мире новостей и сенсаций. Как варится каша из топора - создаются новости без информповодов. И как не съехать с катушек в мире последних событий", - анонсирует вечер Светлана Крюкова.

Ранее"Страна" писала о том, что грузинский вор пытался угнать автомобиль замглавреда "Страны" Светланы Крюковой.

Также мы сообщали, что замглавреда "Страны" в эфире у Савика Шустера прокомментировала интервью Гордона с Гиркиным.