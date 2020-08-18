Штаб кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико заявил, что не верит в обещания действующего главы страны Александра Лукашенко провести досрочные выборы и считает, что его действия направлены на сохранение власти любой ценой.

Об этом заявил пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук, передает "Интерфакс".

Он отметил, что подобные обещания звучат от Лукашенко уже 26 лет.

"К сожалению, это лишь слова, они пустые, за ними ничего нет. Ни разу они не были исполнены. Поэтому и это обещание мы рассматриваем не более чем уловку, чтобы любой ценой сохранить власть", - сказал Германчук.

Напомним, вчера во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей Лукашенко заявил, что новые выборы президента в Беларуси могут пройти после принятия новой конституции на референдуме.

Отметим, что ранее Лукашенко категорически исключал возможность проведения новых выборов, утверждая, что голосование возможно только через его труп.

В то же время он сообщал, что готов поделиться президентскими полномочиями и для этого уже ведется работа над изменением конституции.

Напомним, Виктор Бабарико баллотировался на выборы президента и являлся одним из наиболее сильных конкурентов Лукашенко. Но в середине июня его арестовали, после чего ЦИК отказал ему в регистрации. Затем штаб Бабарико, вместе с другим незарегистрированным кандидатом Валерием Цепкало, с штабом допущенной к выборам Светланы Тихановской.