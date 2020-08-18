Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая в марте объявила коронавирус пандемией, становится все более мягкой в формулировках.

На днях появилось сообщение, что ВОЗ призвала мир больше не вводить карантин. На самом деле формулировка была чуть другой - организация выразила надежду, что странам больше не придется вводить жесткие санитарно-карантинные ограничения.

Хотя непонятно, на чем основана такая уверенность: новые случаи ковид в мире еще в августе ставили антирекорды.

Тем не менее ВОЗ ощутимо снизила градус накала вокруг коронавируса. Так же происходит и в Украине - изо дня в день в стране фиксируются антирекорды заболеваемости, а власть ведет себя более-менее спокойно. Это диссонирует с тем, когда инфицированных было пару десятков человек на всю Украину и при этом был объявлен тотальный карантин.

Почему так происходит - разбиралась "Страна".

Нужен ли новый карантин?

На днях в СМИ было опубликовано сообщение со ссылкой на представителя ВОЗ, мол, там рекомендовали странам больше не вводить карантин.

В публикации речь шла о том, что ВОЗ долгое время советовала странам закрываться на жесткий карантин. Но сейчас объявлено о недопустимости тотальных ограничений при второй и последующих волнах ковида. В качестве причины приводились экономические потери. Дополнялось, что маски и соблюдение дистанции - достаточные меры, чтобы бороться с пандемией впредь.

На самом же деле в ВОЗ сказали немного другое.

В интервью The Telegraph Мария Ван Керкхове, которая руководит группой ВОЗ по реагированию на пандемию, заявила, что странам следует принять локальные стратегии борьбы с коронавирусом.

"Тотальные карантины - это не то, что рекомендовано ВОЗ. Но их необходимо вводить в ряде стран, потому что вспышки инфицирования очень быстрые", - сказала Керхове и добавила: "Но мы надеемся, что странам больше не придется вводить общенациональные карантины".

"В ближайшие полгода у нас не будет вакцины", - сказала она. "Я знаю, что предстоит ускорить работу по созданию безопасной и эффективной вакцины, но мы не можем ждать до следующего года, чтобы она появилась".

Вместо этого Керкхове призвала страны использовать имеющиеся в настоящее время инструменты для принятия "индивидуализированного, специфичного, локализованного" подхода для сдерживания новых кластеров инфекций.

"Скорость научных исследований в этом вопросе была невероятной…Прямо сейчас у нас есть инструменты, которые могут предотвратить передачу и спасти жизни", - сказала представитель ВОЗ, ссылаясь на меры, включая отслеживание контактов, широкомасштабное тестирование, оснащение медицинских учреждений, физическое дистанцирование и ношение масок.

Если вкратце - планетарный супер-карантин больше не нужен. Но не исключается, что его будут вводить в зонах, где есть вспышки болезни. Причем упор ВОЗ советует делать на тестировании и оснащении больниц, а не запрете на прогулки по улицам.

Ранее риторика экспертов была жестче. Всемирная организация здравоохранения последние полгода исповедовала очень пессимистические взгляды на "корону" и призывала вводить тотальный карантин.

Безусловно, серьезность коронавируса и его пагубное влияние на человека не умаляется. Заболеваемость, смерти - все это, к сожалению, было и есть. Но не перегнула ли ВОЗ палку с устрашением? И почему перестала нагнетать сейчас? При том, что заболеваемость в мире и не думает падать и находится на пиковых значениях.

Версия 1. Кончились деньги

Самый очевидный ответ видится в том, что карантин вверг планету в масштабный экономический кризис.

Экономика Еврозоны во втором квартале 2020 года рухнула на 12%. Для сравнения - средний годовой прирост для Евросоюза составляет 1%. То есть обвал невероятный.

Британия потеряла 22% ВВП, США - 32% в том же втором квартале - апреле-июне 2020 года, когда действовал самый строгий карантин. Все это бумерангом ударило по экономике Украины.

Карантин вызвал остановку целых отраслей мировой экономики. В итоге многие страны победнее начали выходить из него явочным порядком. Некоторые вообще не соблюдали большинства рекомендаций ВОЗ - Швеция, Беларусь.

Их критиковали те страны, которые решили "закрыть" свою экономику. А также, собственно, Всемирная организация, которая буквально требовала от Минска объявить карантин.

Украина послушно объявила карантин вслед за ЕС, хотя счет заболевших у нас на тот момент шел на десятки а не на тысячи, как сейчас. Как уже рассказывала "Страна", это было больше из своеобразной солидарности с Западом, чтобы рассчитывать на благосклонность МВФ.

И, когда Евросоюз начал постепенно снимать ограничения, те же процессы начались и в Украине. При этом заболеваемость у нас в стране шла в рост. Однако ВОЗ не призывала Украину снова ужесточить карантин.

То же самое и сейчас в мире - у многих стран есть вспышки ковид, однако риторика Всемирной организации уже не столь тревожна, как в начале весны. Хотя, отметим, что во многих государствах пандемия действительно идет на спад. Но до выздоровления планеты еще далеко. И спокойствие ВОЗ в данном случае объясняется тем, что дальнейший обвал экономики может перекрыть вред от коронавируса.

Правда, возникает вопрос, почему организация не думала об этом раньше - хотя последствия были предсказуемы. Из чего родились конспирологические теории - мол ВОЗ подыгрывала неким силам, которые планировали заработать на пандемии - причем не только деньги, но и политические очки.

Версия 2. Конспирологическая

Интересно, что подобные претензии - в намеренном сгущении красок - к ВОЗ уже предъявлялись во время пандемии свиного гриппа.

С 2003 году ВОЗ давала термину "пандемия гриппа" такое определение. Это "глобальная эпидемия, вызываемая новым вирусом гриппа, против которого в человеческой популяции нет исходного иммунитета, что приводит к нескольким одновременным эпидемиям по всему миру с огромным числом умерших и заболевших".

Однако в 2009 года формулировка была исправлена. Из нее убрали последнюю часть - об умерших и заболевших. Параллельно ВОЗ изменила методику расчета. Для того, чтобы объявить ту или иную болезнь пандемией, было достаточно зафиксировать вспышку в двух из шести регионов, на которые организация делит мир в своей документации. И в этом же году была объявлена пандемия свиного гриппа, который еще известен как A/H1N1.

Свиной грипп 2009 года был первой официально объявленной пандемией за последние 40 лет. По многих странах продажи Тамифлю влетели на 1000%. Мировые производители вакцин ожидали и получили многомиллиардную прибыль.

Наличие заболеваемости никто не отрицал. Например в Украине, по данным на 30 декабря 2009 года, от вируса в Украине умерли 652 человека.

Однако уже летом следующего года, 2010-го, Парламентская ассамблея Совета Европы выпустила отчет с критикой действий ВОЗ. Европейские чиновники обвиняли организацию и правительства ряда стран в том, что необоснованно тратили государственные деньги на борьбу с пандемией и "внушали населению необоснованные страхи".

Масштаб свиного гриппа был раздут настолько, что огромные партии спасительной вакцины не пришлось использовать. Они были закуплены, но в итоге уничтожены из-за истекшего скора годности.

Журналисты провели расследование. Им стало известно, что ведущие мировые ученые, которые давали ВОЗ советы, как действовать в рамках свиной пандемии, делали это за солидные гонорары фармацевтических компаний.

Изначально ВОЗ назвала данные обвинения теорией заговора. Но в августе 2010 года ВОЗ объявила об окончании пандемии свиного гриппа. Тогда же был опубликован список членов, входивших в тайный комитет, и их доходы. И действительно некоторые из них сотрудничали с мировыми фармацевтическими гигантами, получали за это деньги, а некоторые консультировали в том числе и правительства стран.

Кто конкретно сейчас заработал на коронавирусе - вопрос открытый. Очевидно, что это поставщики медицинской продукции и лекарств. Даже Украина закупала экспериментальные таблетки из США, хотя сама ВОЗ не подтверждала их эффективности.

Американский журнал Forbes еще в конце мая отмечал, что за предшествовавшие два месяца карантина быстрее всего росло состояние тех, кто зарабатывает на интернет-рекламе и онлайн-торговле (Facebook, Amazon). Также радовались прибылям китайские интернет-гиганты.

12 миллиардов долларов за апрель-май заработал и основатель "Майкрософт" Билл Гейтс - человек, которого трамписты в США обвиняли едва ли не в создании коронавируса и в попытке "чипировать" человечество с помощью создаваемой на деньги Гейтса вакцины. Также миллиардер - один из главных спонсоров ВОЗ. И сторонник Демократической партии США.

Что породило еще одну теорию заговора - о том, что рекомендации ВОЗ были призваны обвалить экономику США в очень важный для республиканца Дональда Трампа предвыборный год. То есть уничтожить одно из важнейших электоральных преимуществ американского президента, при котором в экономике действительно наметились положительные сдвиги.

Неизвестно, приложила ли к этому руку Всемирная организация здравоохранения - но рейтинг Трампа и правда начал валиться на фоне пандемии и последовавшей за ней рецессии.

Кстати, президент с начала коронавирусной истории находится в жестких "контрах" с ВОЗ и даже отказался ее финансировать - обвинив организацию в провокации эпидемии. Трамп считал, что ВОЗ поздно объявила о коронавирусе, из-за чего многие страны не успели закрыться от Китая и заразили свое население.

Впрочем, здесь явно видны попытки оправдаться за антирекорды коронавируса в США. И неготовность местной медицины отвечать на эти угрозы. Но вопрос о роли ВОЗ в этой истории остается открытым.