В Песочине в Харьковской области автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу вместе с младенцем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцидент произошел на переулке Шевченковском 17 августа около 15:15. Молодая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с коляской, в которой находился ребенок.

"59-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2106" совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. 24-летнюю пострадавшую и ее ребенка доставили в больницу", — говорится в сообщении

Информация зарегистрирована в Люботинском отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как выяснилось, пострадавшая является контрактницей ВСУ, медсестрой военно-медицинского клинического центра Северного региона, которая находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. По данным СМИ, женщина находится в реанимации, младенец не пострадал.

Напомним, недавно появилось видео, как в Киеве женщину сбили прямо на пешеходном переходе.

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