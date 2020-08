Организатором конкурса Stars of the Albion, из-за которого 12-летнему певцу-сироте Максиму Ткачуку отказали в участии в нацотборе на детское Евровидение, является компания Musica Nova Productions Ltd, а вовсе не Россотрудничество, как утверждали в НОТУ.

Об этом в комментарии "Стране" сообщила Евгения Терентьева, основатель и генеральный директор Международной академии музыки "Музыка нова", которая является организатором конкурса Stars of the Albion.

"Организатором и спонсором конкурса является моя компания Musica Nova Productions Ltd. Россотрудничество наравне с другими культурными центрами, с которыми мы сотрудничаем, время от времени выделяет нам помещение для проведения мероприятий, и в данном случае - первого и второго дня вокального конкурса", - сообщила Терентьева.

По ее словам, инструментальный, художественный и танцевальный конкурсы проходят параллельно в других залах. Третий день конкурса, гала-концерт победителей и церемония награждения проводятся в престижном зале центрального Лондона.

"Я не занимаюсь политикой, и оценивать действия не считаю правильным. Могу единственно что сказать, что Максим очень талантливый, и представит с честью Украину на любом конкурсе, тем более такого калибра", - сказала Евгения Терентьева в комментарии "Стране".

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как Максима Ткачука руководство НОТУ отстранило от участия в нацотборе на детское Евровидение из-за того, что организатором конкурса Stars of the Albion якобы является именно Россотрудничество.

Также мы описывали историю, как весной националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "Смуглянку".