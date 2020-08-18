Главная соперница действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская может вернуться в страну в ближайшее время.

Об этом заявила ее доверенное лицо Ольга Ковалькова в эфире "Эха Москвы".

Она сообщила, что Тихановская не планировала покидать Минск.

"Ну она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - сказала она.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, результаты которых отказалась признавать Тихановская и многие жители страны, вышедшие на массовые протесты.

Утром 11 августа Тихановская покинула Беларусь, уехав в Литву. Перед этим власти удерживали ее около семи часов.

Ранее Тихановская записала новое видеообращение, в котором она заявила, что готова стать национальным лидером Беларуси.