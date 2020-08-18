Тихановская вернется в Минск. Фото: Facebook

Главная соперница действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская может вернуться в страну в ближайшее время. 

Об этом заявила ее доверенное лицо Ольга Ковалькова в эфире "Эха Москвы".

Она сообщила, что Тихановская не планировала покидать Минск.

"Ну она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - сказала она.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, результаты которых отказалась признавать Тихановская и многие жители страны, вышедшие на массовые протесты. 

Утром 11 августа Тихановская покинула Беларусь, уехав в Литву. Перед этим власти удерживали ее около семи часов

Ранее Тихановская записала новое видеообращение, в котором она заявила, что готова стать национальным лидером Беларуси.

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