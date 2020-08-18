Премьер-министр Украины в 1990-1992 годах Витольд Фокин назначен первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Так, указом №327/2020 от 18 августа президент Владимир Зеленский ввел Фокина в состав делегации Украины для участия в ТКГ. Также он назначил его первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука.

Напомним, "Страна" писала о том, в конце июля Леонид Кравчук заявил, что участником ТКГ может стать Витольд Фокин, который был еще советским партийным деятелем и политиком времен начала независимости.

Также мы сообщали, чем известен 87-летний Витольд Фокин. В частности, он заявлял что война началась из-за попыток майданных властей "проучить пятимиллионный Донбасс".