В Киеве по состоянию на утро вторника, 18 августа, количество новых случаев коронавируса увеличилось на 88. Это самый низкий показатель более, чем за три недели. В последний раз число новых случаев коронавируса в столице меньше ста (70) было зафиксировано 27 июля.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале.

"На сегодня в столице уже 10 730 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - написал он.

Среди новых заболевших:

47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет;

34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет;

две девочки 11 и 14 лет;

пять мальчиков от пяти до 17 лет.

а также четверо медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 17, Голосеевском - 13, в Святошинском и Днепровском - по 11 случаев.

Кличко добавил, что за прошедшие сутки выздоровело от коронавируса 75 человек. Всего болезнь преодолели 3 455 жителей Киева.

Напомним, сегодня в нашей стране число заболевших выросло на 1 616 человек.

Во вторник лидерами антирейтинга по зафиксированному приросту зараженных стали Харьковская, Львовская и Черновицкая области.