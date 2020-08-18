В Киеве впервые за 22 дня суточное количество новых случаев Covid-19 меньше сотни
В Киеве по состоянию на утро вторника, 18 августа, количество новых случаев коронавируса увеличилось на 88. Это самый низкий показатель более, чем за три недели. В последний раз число новых случаев коронавируса в столице меньше ста (70) было зафиксировано 27 июля.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале.
"На сегодня в столице уже 10 730 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - написал он.
Среди новых заболевших:
- 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет;
- 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет;
- две девочки 11 и 14 лет;
- пять мальчиков от пяти до 17 лет.
- а также четверо медиков.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 17, Голосеевском - 13, в Святошинском и Днепровском - по 11 случаев.
Кличко добавил, что за прошедшие сутки выздоровело от коронавируса 75 человек. Всего болезнь преодолели 3 455 жителей Киева.
Напомним, сегодня в нашей стране число заболевших выросло на 1 616 человек.
Во вторник лидерами антирейтинга по зафиксированному приросту зараженных стали Харьковская, Львовская и Черновицкая области.