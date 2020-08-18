Советники глав стран-участниц "Нормандского формата" должны встретиться до конца лета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Диалог запланирован до конца месяца", - сказал информированный источник.

По его словам, окончательный формат встречи в данный момент не определен.

Напомним, в "Нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Германия, Россия, Украина и Франция.

Как сообщалось, в начале месяца президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине позволит закрепить успехи перемирия на Донбассе.

Ранее мы писали, что Зеленский заявил, что пандемия Covid-19 должна побуждать к прекращению огня на Донбассе, а "нормандская четверка" должна провести очередную встречу в ближайшие месяцы.